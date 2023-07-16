Один загиблий, троє постраждалих: наслідки ракетної атаки на Харків

16 липня приблизно о 18:50 ворог завдав ракетний удар по території промислового підприємства в Основ’янському районі Харкова. Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області рф.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених – всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости