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В Кримський міст міг влучити “Шахед”, який РФ запускала по Україні – Братчук

В Кримський міст міг влучити “Шахед”, який РФ запускала по Україні – Братчук

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України утримуються від коментарів щодо пошкодження Кримського мосту.

В Кримський міст міг влучити “Шахед”, яким  росіяни запускали по території України. Про це заявив речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

Братчук також зазначив, що версія про те, що Кримський міст “втомився” має право на існування. Він нагадав, що міст будувався дуже швидко, з порушенням відповідних будівельних правил.

При цьому наголосив, що на міст були великі навантаження, оскільки через нього щодня перевозилась велика кількість важкої техніки російської армії та її особового складу для війни в Україні.

Фото з місця можливого вибуху на Кримському мосту масово публікують телеграм-канали.

Агентство Телевидения Новости

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