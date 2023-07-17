В Кримський міст міг влучити “Шахед”, який РФ запускала по Україні – Братчук

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України утримуються від коментарів щодо пошкодження Кримського мосту.

В Кримський міст міг влучити “Шахед”, яким росіяни запускали по території України. Про це заявив речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

Братчук також зазначив, що версія про те, що Кримський міст “втомився” має право на існування. Він нагадав, що міст будувався дуже швидко, з порушенням відповідних будівельних правил.

При цьому наголосив, що на міст були великі навантаження, оскільки через нього щодня перевозилась велика кількість важкої техніки російської армії та її особового складу для війни в Україні.

Фото з місця можливого вибуху на Кримському мосту масово публікують телеграм-канали.

Агентство Телевидения Новости