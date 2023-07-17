Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300.

Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ’янському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 цивільна людина отримала поранення. На місце виїхали екстрені служби.

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

У с. Благодатівка Куп’янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.

Близько 17:15 у Немишлянському районі Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції. Південніше с. Масютівка ворог намагався вести наступальні дії, але під вогнем наших військових відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости