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Понад 600 солдатів і багато артилерії: втрати ворога за добу
За добу ворог втратив понад 20 одиниць ствольної артилерії.
Втрати росфян у живій силі за останню добу зросли на 620 осіб і загалом з початку вторгнення вже склали орієнтовно 238 300 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Згідно з даними українського командування, за минулу добу українські бійці також знищили:
8 танків (загалом за весь час ‒ 4115),
8 бойових броньованих машин (8034),
23 артилерійські системи (4504),
4 реактивні системи залпового вогню (685),
3 установки протиповітряної оборони (428),
8 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3828),
15 автомобілів та автоцистерн (7059),11 одиниць спеціальної техніки (677).