Понад 600 солдатів і багато артилерії: втрати ворога за добу

За добу ворог втратив понад 20 одиниць ствольної артилерії.

Втрати росфян у живій силі за останню добу зросли на 620 осіб і загалом з початку вторгнення вже склали орієнтовно 238 300 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з даними українського командування, за минулу добу українські бійці також знищили:

8 танків (загалом за весь час ‒ 4115),

8 бойових броньованих машин (8034),

23 артилерійські системи (4504),

4 реактивні системи залпового вогню (685),

3 установки протиповітряної оборони (428),

8 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3828),

15 автомобілів та автоцистерн (7059),11 одиниць спеціальної техніки (677).

Агентство Телевидения Новости