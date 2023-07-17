NASA і гурт Metallica створили ролик про запуск найпотужнішої ракети

NASA показало новий відеоролик із запуском космічного корабля Orion разом із найпотужнішою на сьогодні ракетою-носієм Space Launch System у рамках місії Artemis 1.

Як пише видання «Фокус», це відео примітне тим, що як саундтрек було використано пісню “Fuel” (“Паливо”) від американського гурту Metallica. Під важкий гітарний супровід на відео злітає вперше величезна ракета NASA, щоб відправити до Місяця космічний корабель, пише Space.

«Дайте мені палива! Дайте мені вогню!» співається в пісні гурту Metallica, що дуже пасує як саундтрек для кадрів запуску місії Artemis 1, яка успішно завершилася ще в грудні минулого року. Космічний корабель Orion зміг облетіти Місяць і повернутися назад на Землю.

Гітарист гурту Metallica Кірк Хеммет є фанатом польотів у космос. Він ще кілька років тому заявив, що він завжди хотів зіграти на космічному кораблі або навіть на Місяці. Хоча не відомо чи збирається гурт Metallica полетіти в космос, а з урахуванням розвитку космічного туризму, це вже можливо для деяких звичайних людей, але завдяки новому відео колектив тепер хоча б у такому вигляді приєднався до місячних місій NASA.





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