Усик розповів, кого найбільше бояться в надважкій вазі

Олександр упевнений, що всі суперники уникають зустрічі з ним.

Як повідомляє «sport.ua», чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зізнався, що, хоча він і не докладає для цього особливих зусиль, його найбільше бояться в хевівейті.

«Це я, мене найбільше бояться. Чи можна мене назвати бугіменом, який лякає своїх суперників? Мені взагалі не потрібно їх лякати – вони роблять це самі.

Страх є у всіх людей, абсолютно у всіх. Страху немає тільки у божевільного. Обидві людини, які виходять на ринг, бояться, це нормально», – сказав Усик.

Терміном «бугімен» у боксі часто позначають тих, кого бояться й уникають представники їхнього дивізіону.

Очікувалося, що цього року відбудеться поєдинок Тайсона Ф’юрі з Олександром Усиком, але сторони домовитися не зуміли.

Ф’юрі прагне шоу та заробити грошенят тому обрав собі в супротивники колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну.

Поєдинок пройде за правилами професійного боксу з трьома суддями.

Нагадаємо, наступний бій Усика і Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Британець – обов’язковий претендент від WBA в надважкій вазі.

Агентство Телевидения Новости