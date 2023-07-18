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Атаками на Куп’янськ рф намагається відвернути увагу від невдач у Бахмуті: аналітика ISW

Атаками на Куп’янськ рф намагається відвернути увагу від невдач у Бахмуті: аналітика ISW

За словами експертів, ЗСУ продовжують поступове просування на багатьох ділянках фронту.

Контрнаступ Збройних сил України триває і наші війська досягають нових успіхів у районі Бахмута, а також на кордоні Донецької та Запорізької областей, але росіяни обрали нову тактику. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 17 липня, пише видання «Фокус».

Аналітики зазначають, що російські окупанти вели активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове і їм вдалося досягти тактичних успіхів на цій ділянці.

Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зазначивши, що просування розпочалося ще наприкінці минулого тижня з Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) і Новоселівського (14 км на північний захід від Сватове). Вони намагаються перекинути ЗСУ через річку Оскіл.

У ISW раніше також зазначали, що російське командування стягувало протягом усього місяця до кордону Харківської та Луганської областей свої війська, щоб скористатися зосередженістю України на іншому фронті.

Агентство Телевидения Новости

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