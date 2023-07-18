Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12 га території та знешкодили 143 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі західніше Лиману Першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости