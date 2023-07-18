Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 104

ЄС звернувся до росії через зупинку «зернової угоди»

ЄС звернувся до росії через зупинку «зернової угоди»

Євросоюз закликав Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві щодо припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи в понеділок, повідомляє «Європейська правда».

Боррель від імені всього ЄС наголосив, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю. 

Розриваючи угоди, Росія одноосібно блокує один із важливих основних шляхів експорту з України зерна та несе виняткову відповідальність за збої в постачанні зерна по всьому світу та зростання цін на продовольство, додав Боррель.

“ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи”, – йдеться у заяві.

ЄС докладатиме всіх зусиль, щоб продовжувати підтримувати своєчасну та стабільне доставлення всіх товарів, особливо сільськогосподарської продукції, на світові ринки через “Шляхи солідарності” між ЄС та Україною. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 