ЄС звернувся до росії через зупинку «зернової угоди»

Євросоюз закликав Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві щодо припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи в понеділок, повідомляє «Європейська правда».

Боррель від імені всього ЄС наголосив, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю.

Розриваючи угоди, Росія одноосібно блокує один із важливих основних шляхів експорту з України зерна та несе виняткову відповідальність за збої в постачанні зерна по всьому світу та зростання цін на продовольство, додав Боррель.

“ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи”, – йдеться у заяві.

ЄС докладатиме всіх зусиль, щоб продовжувати підтримувати своєчасну та стабільне доставлення всіх товарів, особливо сільськогосподарської продукції, на світові ринки через “Шляхи солідарності” між ЄС та Україною.

Агентство Телевидения Новости