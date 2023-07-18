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Прогноз погоди по Харківщині

Прогноз погоди по Харківщині

19 липня по Харкову та області мінлива хмарність

По області: Вночі дощ, гроза.Вдень без опадів.Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.Температура повітря: вночі 12 – 17°, вдень 23 – 28°.

По місту: Вночі дощ, гроза. Вдень без опадів.Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.Температура повітря: вночі 14 – 16°, вдень 25 – 27°.

20 липня: Мінлива хмарність.

Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с.Температура повітря: вночі 12 – 17°, вдень 23 – 28°.

Агентство Телевидения Новости

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