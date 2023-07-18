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Ігор Терехов: «Облаштуємо сертифіковані приміщення там, де можна буде навчати дітей»

Ігор Терехов: «Облаштуємо сертифіковані приміщення там, де можна буде навчати дітей»

У Харкові визначать приміщення, які б слугували бомбосховищами для безпечного навчання дітей.

Про це 18 липня в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він нагадав, що з 1 вересня у місті планується почати комбіноване навчання, і за бажанням батьків діти зможуть відвідувати заняття.

«Облаштуємо сертифіковані приміщення там, де можна буде навчати дітей, згідно з вимогами до безпечного перебування», – зазначив Ігор Терехов.

Також у Харкові готують укриття у школах. У 2022 році в навчальних закладах підготували 51 укриття, зараз коштом територіальної громади ремонтують 21 сховище, а ще 13 обладнають за рахунок іноземних інвесторів.

Агентство Телевидения Новости

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