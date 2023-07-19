Знищені будинки та пошкоджені електромережі: наслідки обстрілів Харківщини

Минулої ночі та пізно ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв Куп’янськ. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 1 будинок повністю знищено. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовуючи бойову авіацію, обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Снєгубов.

«На лінії зіткнення на Куп’янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Жодного просування вперед у ворога немає», – йдеться у повідомленні.

У смт Дворічна Куп’янського району загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, госпіталізації не потребувала.

Внаслідок обстрілу селі Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

В селі Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені ще 2 будинки.

У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости