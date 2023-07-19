За пів року на Харківщині підтвердили 5 випадків сказу: Держпродспоживслужба

Забезпечити відносне благополуччя щодо сказу тварин на території Харківської області вдалося завдяки проведенню профілактичних заходів, зокрема щеплення тварин.

Державною службою ветеринарної медицини області за перше півріччя 2023 року вакциновано: 38 тисяч собак, 27 тисяч кішок, 9 тисяч великої рогатої худоби, повідомляють на сайті Держпродспоживслужби в Харківській області.

З початку поточного року щеплено 5995 собак та 5183 котів.

Збільшилась чисельність на Харківщині червоної лисиці, яка є основним джерелом сказу. У зв’язку з військовим станом на території області вже 1,5 року не проводяться заходи з регуляції чисельності лисиці, що може сприяти розповсюдженню сказу серед домашніх тварин.

Є чисельні випадки заходження диких тварин до населених пунктів з подальшим контактом лисиці з домашніми тваринами та людьми, зокрема в Ізюмському, Лозівському, Богодухівському районах.

Заходи з профілактики вакцинації тварин проти сказу тривають. Наразі державними установами ветеринарної медицини Харківської області спільно з органами місцевого самоврядування проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна кампанія з власниками тварин про необхідність щеплення домашніх тварин проти сказу.

Агентство Телевидения Новости