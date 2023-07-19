На Харківщині відновлюється ринок праці

Впродовж першого півріччя 2023 року послугами Харківського обласного центру зайнятості скористалися 26 тисяч безробітних.

На початку цього року роботодавці надали в середньому 1500 вакансій на місяць, то станом на сьогодні таких пропозицій вже нараховується близько 3000, повідомляють в ХОВА.

Найбільшим попитом в області користуються професії: бухгалтер, фармацевт, лікар, токар, фрезерувальник, слюсар, електромонтер, водій, продавець, оператор станків з програмним керуванням, медсестра, психолог, а також прибиральники, двірники, підсобні робітники.

За словами директора обласної служби зайнятості, рівень середньої заробітної плати в регіоні складає близько 10,5 тисячі гривень.

Є дефіцитні вакансії, за умовами яких роботодавці пропонують зарплату в розмірі близько 30 тисяч гривень. Зокрема, це водії-далекобійники.

Аналогічну оплату праці також пропонують операторам станків із програмним керуванням. Слюсар-електромонтажник та слюсар з обслуговування бурових установок можуть отримувати до 25 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости