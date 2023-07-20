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Міжнародна федерація гімнастики допустить росіян і білорусів до змагань

Міжнародна федерація гімнастики допустить росіян і білорусів до змагань

Росіяни та білоруси зможуть взяти участь у змаганнях без будь-якого зв’язку зі своєю країною.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики 19 липня ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до змагань під егідою організації в нейтральному статусі. Про це йдеться в релізі, опублікованому на сайті FIG, повідомляє видання «Фокус».

«Дозволити на суворих умовах участь спортсменів і допоміжного персоналу спортивної національності Росії та Білорусі в санкціонованих FIG заходах, перерахованих у календарі FIG як “індивідуальні нейтральні спортсмени”, без будь-якої участі або зв’язку з Російською Федерацією або Республікою Білорусь, їхніми відповідними національними федераціями або національними олімпійськими комітетами», йдеться в релізі.

Будь-який спортсмен, який бажає отримати статус «індивідуальний нейтральний спортсмен», повинен буде подати заявку в комітет Міжнародної федерації гімнастики відповідно до спеціальних правил. Спортсмени, які отримали цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях, санкціонованих FIG, з 1 січня 2024 року.

У Міжнародній федерації гімнастики зазначили, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року визначатиме МОК.

Агентство Телевидения Новости

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