Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби.

Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Впродовж вчорашнього дня Вовчанськ обстрілювався кілька разів. В місті пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ з самохідного міномета “Тюльпан” пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків.

Також ворог обстрілював околиці сіл Івашки та Одноробівка Богодухівського району, населені пункти Дворічна, Западне та Синьківка Куп’янського, Козача Лопань та Стрілеча Харківського та інші.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку наші військові надійно тримають оборону та нищать ворога. Просування вперед у росіян немає.

Агентство Телевидения Новости