100 років тому Харків було оголошено столицею УСРР

20 липня 1923 центральна газета радянської України «Вісті ВУЦВК» опублікувала повідомлення про оголошення Харкова столицею УСРР.

І хоча невдовзі з’ясувалося, що мова йшла не про відповідний державний акт, а лише підготовчу до нього постанову, і офіційного проголошення Харкова столицею України тоді так і не відбулося, саме з цього часу це місто утвердилося в столичному статусі, йдеться на сторінці «Цей день в історії».

Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання «Харків — столиця України». Вважати необхідним концентрування в ньому усіх основних українських культурних центрів.

інформація була сприйнята буквально — як державний акт про оголошення Харкова столицею радянської України.

Щоб не допустити поширення такого тлумачення було подане відповідне роз’яснення 26 липня, що Президія ВУЦВК лише затвердила постанову про наміри оголосити Харків столицею УСРР. Вказані плани так і залишились нереалізованими, рішенням політбюро ЦК КП(б)У від 14 серпня 1923 року, щодо «Декларації про оголошення Харкова столицею» вирішили відкласти.

Офіційного урочистого проголошення Харкова столицею радянської України не відбулося і в наступні роки, а вже в 1934 році столицею УСРР знову став Київ.

Агентство Телевидения Новости