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Обстріл прикордонних населених пунктів Харківщини, загинув чоловік

Обстріл прикордонних населених пунктів Харківщини, загинув чоловік

Слідчі реєструють наслідки ударів з боку військових рф.

20 липня зранку російські окупанти знову обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, загинув цивільний чоловік, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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