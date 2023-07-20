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Слідкував за «порядком» в ізоляторі тимчасового тримання під час окупації Ізюма

Слідкував за «порядком» в ізоляторі тимчасового тримання під час окупації Ізюма

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Ізюмщини чоловік пішов на співпрацю із загарбниками та обійняв посаду «помічника чергового ізолятора тимчасового тримання» у фейковому правоохоронному органі — так званій «народній поліції», повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час окупації Ізюмщини чоловік пішов на співпрацю із загарбниками та обійняв посаду «помічника чергового ізолятора тимчасового тримання» у фейковому правоохоронному органі — так званій «народній поліції».

Колаборант слідкував за «порядком» в камерах, організовував харчування «затриманих», а також віддавав команди особам, що утримувались в ізоляторі, щодо їхніх дій.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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