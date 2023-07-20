Бійцю, який зазнав важкого поранення на Харківщині, зробили складну операцію у Львові

Захисник підірвався на міні та критично пошкодив обидві ноги. Ліву довелося ампутувати, правій теж загрожувала ампутація. Та спеціалістам Національного реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken) вдалося її зберегти.

Про результат складної реконструктивної операції повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

28-річний Богдан Стратюк з селища Клевань, що на Рівненщині. У перший день великої війни він прокинувся від звуків вибухів. Швидко зібрав речі, дружину відправив потягом за кордон, а сам поїхав на Київ – захищати столицю. Звідти добровольця скерували на оборону Харківщини. Воював захисник в районі Ізюму, де і отримав важке мінно-вибухове поранення.

Того дня разом з сімома побратимами Богдан вирушив на штурм ворожих позицій. Йшов першим, наступив на ворожу міну і підірвався. Побратими наклали пораненому три турнікети та евакуювали в стабілізаційний пункт. Звідти бійця, який втратив дуже багато крові та вже був не при тямі, доправляють в шпиталь Покровська. Там роблять екстрене переливання крові та під’єднують до апарату штучної вентиляції легень.

Наступні 5 днів за життя Богдана борються вже лікарі Дніпра. Вони намагаються врятувати ліву ногу захисника і навіть ставлять апарат зовнішньої фіксації. Проте тяжкість поранення не лишає лікарям вибору. Ліву нижню кінцівку доводиться ампутувати. Права – теж під загрозою. Аби поборотися за її збереження, Богдана терміново відправляють до Львова у Центр «Незламні». Позаяк тутешні лікарі вже мають успішний досвід лікування подібних травм.

«Раніше такі кінцівки ампутували. Пацієнт надійшов з мінно-вибуховою травмою у важкому септичному стані. У нього була мультирезистентна інфекція, тобто інфекція, яка не піддається антибіотикотерапії», – розповідає про стан пацієнта при поступленні керівник напрямку хірургія Центру «Незламні» Гнат Герич.

Тож спершу наші лікарі мусять побороти інфекційні процеси. А вже потому беруться за подальший порятунок правої ноги Богдана. Для цього виконують мікрохірургічну реконструктивну операцію методом free flap, що дослівно означає «вільний клапоть». Дефект м‘яких тканин на нозі хірурги закривають найширшим м‘язом зі спини пацієнта. Аби приживити цей клапоть, їм потрібно вручну сполучити кожну найдрібнішу судину товщиною всього з людську волосину – до 1 мм. Мікрохірургічне втручання триває близько 12 годин і минає успішно. Потому травматологи встановили на прооперовану кінцівку апарат зовнішньої фіксації.

Після операції минуло вже три місяці і тепер можна впевнено сказати, що хірургам вдалося зберегти праву ногу Богдана. Нині пацієнт проходить реабілітацію та готується до протезування лівої кінцівки. Після відновлення захисник збирається повернутися на фронт.

Агентство Телевидения Новости