Контрольні стрільби: Слобожанські гвардійці перевірили роботу бойової техніки

Екіпажі бронетехніки 5 Слобожанської бригади перевірили роботу бойових модулів БТР-4 МВ та БТР-82АМ.

Потужна та загартована у боях «броня» допомагає нашим бійцям відбивати численні штурми загарбників та витримувати масовані артилерійські обстріли. Екіпажі бойових машин роблять все можливе, аби їхня техніка діяла як «годинниковий механізм». Власне для цього й проводяться контрольні стрільби, які одночасно є важливим етапом військового вишколу.

Шаман, нацгвардієць

Ми проводимо перевірку озброєння після ремонту та супутнє навчання екіпажів. Крім трофейної «82-ки», маємо БТР-4МВ. Це – експериментальна машина. Існує в одному екземплярі. Має гарний огляд, добрі показники маневровості, потужну електроніку, яка дозволяє прицільно працювати по ворогу. Бойовий модуль теж дуже функціональний та потужний. Та найголовніше, що машина добре захищає екіпаж. Всі ці свої якості вона продемонструвала на різних напрямках та у різних бойових умовах.

Гвардійські підрозділи воюють не лише на українській техніці. Суттєву роль відіграють трофейні зразки – результат стрімкого Слобожанського наступу осені 2022 року. Серед очевидних плюсів того ж таки БТР-82АМ – взаємозамінність номенклатури боєприпасів для гармати з БТР-4, а також просто управління та обслуговування.

У нацгвардійця Кирила за плечима виконання бойових завдань на Харківському, Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках.

Кирило, нацгвардієць

Я є командиром БТР-82АМ. Це трофейна машина. І у нас у бригаді таких декілька. Одна з них зараз ефективно працює по ворогу під Кремінною. Ми провели контрольні стрільби. Готуємо наш БТР до бойових дій. 30 мм гармата та кулемет у справному стані. Цілі вразили.

5 бригада Нацгвардії цілком виправдовує свою назву «Слобожанська». Її бійці відчайдушно б’ються за свободу величезних просторів споконвічних українських територій Харківщини, Луганщини та Донеччини.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости