Працювали в окупаційній адміністрації під час захоплення ворогом Куп’янщини – викрито чотирьох осіб

Під час окупації Куп’янська 48-річний чоловік, 49 та 57-річні жінки погодилися обійняти посади «виконуючих обов’язки спеціаліста персоніфікованого обліку та автоматичного оброблення інформації» Управління праці та соціальної політики тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області. 59-річна жінка була призначена «виконуючою обов’язки головного спеціаліста сектору соціальних гарантій та компенсацій» Управління праці та соціальної політики тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Зловмисники приймали заяви у місцевого населення щодо подальшого призначення їм соціальних виплат від окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації. Одержували справи отримувачів соціальних виплат для архіву. Закривали особові рахунки місцевих жителів по закінченню термінів соціальних виплат.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Матеріали кримінальних проваджень скеровані до суду.

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