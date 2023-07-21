На Дніпропетровщині знешкодили злочинне угруповання, учасники якого торгували наркотиками та зброєю у трьох регіонах

На Дніпропетровщині правоохоронці провели спецоперацію, в результаті якої перекрито канал постачання та збуту наркотиків і зброї. Затримані п’ять учасників стійкого злочинного угруповання, які організували виготовлення і збут метамфетаміну, займалися переробленням вогнепальної зброї та її подальшим продажем.

Зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. Щомісячно вони отримували близько мільйона гривень доходу, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Викрили наркоділків поліцейські Департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області. Правоохоронці провели десятки слідчих та оперативних заходів для документування злочинної діяльності фігурантів. В результаті було ліквідовано канали збуту наркотиків, викрито схему та встановлено всіх учасників групи – це 10 фігурантів віком 35-40 років, більшість з яких були раніше засуджені та неодноразово потрапляли в поле зору поліції.

19 липня за підтримки полку поліції особливого призначення й управління КОРД ГУНП в Дніпропетровській області за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів були проведені понад 25 обшуків. У результати вилучено арсенал зброї та боєприпасів, сліп-пакети з психотропними та наркотичними речовинами, електронні ваги, банківські картки, інші речові докази їх причетності до злочинів, а також 5 транспортних засобів, понад 10 тис. доларів і більш як мільйон гривень готівкою. Крім цього, за місцем мешкання одного з учасників групи виявлено токарський верстат, який використовувався для ремонту і переробки вогнепальної зброї.

Наразі організатор та чотири учасники угруповання затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Стосовно інших – триває документування їхньої злочинної діяльності.

Слідчі заходи проходять під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Агентство Телевидения Новости