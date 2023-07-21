Відновлено 50% електромереж у селі на Харківщині в 10 км від кордону з рф

У прикордонному селі Прудянка Харківського району, де було відсутнє електропостачання з березня 2022 року, уже відновили 50% електромереж. Цей населений пункт розташований всього в 10 км від кордону з рф та дуже серйозно постраждав внаслідок дій окупантів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Після того, як свою роботу тут завершили сапери, які знешкодили велику кількість касетних боєприпасів, протипіхотних та протитанкових мін, відновлювати електромережі доводилося майже з нуля.

Фахівці Харківобленерго повністю замінили 120 опор та 13 км електродротів. Також повністю замінили 1 підстанцію, а ще на 2 встановлено нові трансформатори.

До початку повномасштабного вторгнення у Прудянці мешкали 1800 людей. Більшості з них довелося виїхати через бойові дії, але тепер люди повертаються та відновлюють свої будинки.

За даними Харківської ОВА, на сьогодні в деокупованих територіях області відновили електропостачання майже в 90% населених пунктів.

Агентство Телевидения Новости