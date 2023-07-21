Частина Холодногірського району тимчасово залишиться без води

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі діаметром 1200 мм у пров. Динамічному, з 14:00 21 липня до 4:00 23 липня буде тимчасово припинене водопостачання частини Холодногірського району.

Про це повідомляють на сайті міськради.

В КП «Харківводоканал» наголосили, води тимчасово не буде на таких вулицях: вул. Велика Панасівська, вул. Лук’янівська, вул. Алмазна, вул. Красномаяцька, вул. Вакулівська, вул. Сіриківська, пров. Коровченський, вул. Пащенківська, вул. Бессарабська, пров. Нечаєвський, пров. Беринговий, пров. Динамічний, селище Подвірки та селище Солоницівка.

На час проведення ремонтних робіт воду підвозитимуть автоцистернами КП «Харківводоканал».

Агентство Телевидения Новости