Путін назвав західні землі Польщі «подарунком від Сталіна»

Президент росії путін заявив, що західні землі Польщі є «подарунком Сталіна» і Польща має бути вдячна СРСР за «відновлення незалежності».

Як повідомляє Європейська правда, його слова пролунали під час наради з постійними членами Радбезу.

»Хочу нагадати про те, чим закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР. І саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території сучасної Польщі – це подарунок Сталіна полякам», – заявив президент росії.

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