Викрито мешканця Вовчанська: знімав пропагандистські ролики про «хороших русских»

Співробітники Служби безпеки України викрили на деокупованій території Харківщині чергового пропагандиста «русского мира».

Зловмисником виявився 49-річний мешканець м. Вовчанська Харківської області, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У квітні минулого року він добровільно погодився на пропозицію окупантів записати відеоролик.

Зловмисник озвучив стандартні кремлівські наративи: нібито під час антитерористичної операції на Сході України не було жодного російського військового, росія не наносила військових ударів по Україні, натомість українці самі бомбили цивільні об’єкти Донбасу і вбивали невинних людей.

Він звинувачував українську владу у дезінформації щодо російської агресії в Україні та у відсутності будь-якої допомоги ветеранам і інвалідам АТО.

Свідомо перекручуючи факти, щоб сформувати у потенційних глядачів позитивне ставлення до держави-агресорки, підозрюваний стверджував, що саме ЗСУ обстрілюють мирне населення України і руйнують цивільні об’єкти, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Транслюючи типові кремлівські наративи, чоловік назвав збройну агресію рф проти нашої держави «громадянським конфліктом».

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости