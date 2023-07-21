Україна націоналізувала «Сенс Банк», власниками якого є російські олігархи

Це рішення покликане забезпечити стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції «Сенс Банку» у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів, повідомляє «Економічна правда».

Згодом текст постанови було опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані на акції АТ «Сенс Банку».

Після того як ФГВФО ввів в банк тимчасову адміністрацію, він встановить над ним контроль і затвердить план врегулювання.

А також звернеться до Мінфіну щодо переліку кандидатів на посаду керівника банку після його націоналізації. Мінфін погодить їх з Нацбанком.

«Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль .

Агентство Телевидения Новости