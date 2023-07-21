Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:40
Просмотров: 54

Україна націоналізувала «Сенс Банк», власниками якого є російські олігархи

Україна націоналізувала «Сенс Банк», власниками якого є російські олігархи

Це рішення покликане забезпечити стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції «Сенс Банку» у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів, повідомляє «Економічна правда».

Згодом текст постанови було опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані на акції АТ «Сенс Банку».

Після того як ФГВФО ввів в банк тимчасову адміністрацію, він встановить над ним контроль і затвердить план врегулювання.

А також звернеться до Мінфіну щодо переліку кандидатів на посаду керівника банку після його націоналізації. Мінфін погодить їх з Нацбанком.

«Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль .

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 