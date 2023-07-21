«Встигнути до холодів»: як просувається відбудова житла у Дергачівській громаді

Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Повалені та розбиті паркани, потрощені дахи. Саме так, після понад пів року обстрілів, зараз виглядають будинки переважної більшості населених пунктів Дергачівської громади. Втім, поступово картина змінюється: там, куди ворог не дістає своєю артилерією, вже починається відбудова. Це – один із мікрорайонів міста Дергачі із назвою «Посьолок». Російські «Гради» сюди полетіли вже в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Потім, кажуть ті, хто пережив тут у підвалах ці страшні часи, ставало все гірше. Цілих, непошкоджених будинків було все менше, майже всі мешканці виїхали якомога далі.

Джаміля Гусейнова, жителька м. Дергачі

Было страшно ходить, света нигде не было, все ж мы выключали, окна мы маскировали. Все по технике безопасности и тогда вообще мертвый поселок был, мертвый. Это было очень, очень страшно. А потом люди начали съезжаться. И, слава господу, слава ЗСУ, что мы уже можем спать, на работу конечно ходим уже. Уже люди массово возвращаются.

Втім, багатьом повертатися зараз просто нікуди – квартири розбиті вщент, а грошей на відновлення у власників зовсім немає. Тож у Дергачах триває проєкт з відновлення житла, бо повернення людей голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко сьогодні називає своєю головною задачею.

Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА

Чим швидше будуть відбудовані людські будинки, тим більше шансів, що люди повернуться до населеного пункту. Бо коли людина виїжджає в іншу область або в іншу державу, створює свій там побут, діти до школи пішли, працевлаштувались… і чим більше часу йде на відбудову, тим менше шансів, що громада повернеться до повного складу. Тому наше завдання сьогодні максимально швидко допомогти людям і повернути людей до громади.

Програма відновлення цього мікрорайону Дергачів та ще кількох інших фінансується коштом обласного та місцевого бюджетів.

Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА

Передбачає програма повну модернізацію, утеплення, вхідні групи, під’їзди, ремонт дахів, внутрішньодомова територія – тож це вже такий буде сучасний відбудований квартал в європейському стилі.

Будинки, що потрапили у першу чергу програми, ремонтують вже від початку червня. Дві старенькі двоповерхівки буквально на очах перетворюються на сучасне житло. Бригади підрядників працюють майже увесь світовий день.

Віталій Родіонов, виконроб

Демонтаж кровли, отмостку демонтировали, новую поставили, фасад утеплили, сделали цоколь, демонтировали все балконы, реконструируем все балконы, варим новую конструкцию, обшиваем металлом. Новая кровля.

Своєї черги мешканці сусідніх будинків чекають з нетерпінням, адже реконструкція – справа забарна, а житло у такому стані, що взимку буде дуже важко.

Тетяна Вовк, жителька м. Дергачі

Дві квартири абсолютно зруйновані, кут будинку, дах, вікон взагалі не було, це зараз вікна поставили, а вікон не було. Ми в другій черзі, он сьомий будинок і мій, 11 будинок. Ми в другій черзі.

Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА

Ми розраховуємо, що до похолодання ми повинні встигнути відновити всі ті будинки, які запроєктували. Сьогодні проєкти вже затверджені і фінансування на них.. вже підписали розпорядження на фінансування цих проєктів. 21 проєкт на даний час саме по місту Дергачі.

Зараз, каже Задоренко, вже готові проєкти для ще декількох населених пунктів громади – тих, куди не дістає ворожа артилерія, бо геть усі прикордонні села й досі перебувають під постійними обстрілами. Тож, працювати можна поки що лише там, де є хоч якісь гарантії безпеки. Селище Слатине, у якому від початку російської агресії було зруйновано та пошкоджено 70% будинків, нині вже теж відноситься до умовно безпечних.

Євген Івахненко, староста Слатинського старостинського округу Дергачівської міської ради

Селище під обстрілами було майже весь час від початку повномасштабного вторгнення і до звільнення наших територій Харківської області, тому прильоти були за весь цей період по селищу.

Зараз відбудова житла у Слатиному просувається зусиллями волонтерів столичного фонду «Лівий берег». Кияни кажуть, зараз на Харківщині їхня допомога потрібна більше. Першочергове завдання – накрити будинки до початку осінньої негоди.

Ігор Окунєв, співзасновник фонду «Лівий берег»

Ми, можна сказати метафорично, називаємо нашу роботу як надання першої медичної допомоги за допомогою турнікету в червоній зоні. Це те, що першочергово робиться, щоб людина не втратила кров. Дах – це один з основних елементів, що дозволить захистити будинок від подальшої руйнації.

Власник цього будинку, пенсіонер Юрій Кононенко, вже радіє новенькій покрівлі. Говорить, стара не витримала натиску рашистського «граду».

Юрій Кононенко, житель селища Слатине

Крыша практически вся слетела, гараж разбило, окна выбило. Из 9 окон осталось одно.

На вулиці пана Юрія «Гради» тоді побили майже усі будинки, тож роботи волонтерам тут вистачить.

Людмила Лаврова, жителька селища Слатине

Вчера мальчики начали работать, огромное им спасибо. Закрыли эту сторону, а теперь там внизу работают. Молодцы, ничего не могу сказать.

Лідія Глушко у свої 75 залишилася сама із сином, інвалідом дитинства. Навіть двох їхніх пенсій не дуже на життя вистачає, а про відновлення будинку й говорити немає чого.

Лідія Глушко, жителька селища Слатине

Приїхали хлопці-волонтери: спасибі їм, накривають. Дуже їм вдячна! А коли б я накрила? Нічого б я не зробила сама на ту пенсію дві тисячі, три… немає пенсії. І живемо так, і в нього 2600. Ото так живемо.

Волонтери говорять: саме пенсіонери, інваліди та ще родини, у яких є військові, що зараз захищають Україну на фронті, знаходяться у центрі їхньої уваги.

Владислав Шарапа, співзасновник фонду «Лівий берег»

Ми самі беремо участь у виборі будинків, які будемо відновлювати. Ми знаємо всіх людей, кому ми це робимо, ми з усіма знайомимося, робимо огляд будинку, а також ми плідно працюємо з адміністрацією.

Щоб віддячити волонтерам, у Дергачівській громаді навіть заснували спеціальну відзнаку, яку, власне, й передали співзасновникам фонду у Слатиному, де вони вже відновили дахи майже двох сотень будинків.





Агентство Телевидения Новости