Викрито ще одного чорного лісоруба: завдав шкоду на суму майже 120 тис. грн

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у січні цього року підозрюваний, не маючи відповідних дозволів, за допомогою бензопили вирубив сироростучі дерева в лісовому насадженні, розташованому поблизу с. Нестеліївка Лозівського району, повідомляє пресслужба Харківської прокуратури.

Своїми діями чорний лісоруб завдав шкоду на суму майже 120 тис. грн.

Досудове розслідування проводить СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости