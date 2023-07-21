На Харківщину надійшла ще одна партія ґаджетів для навчання

Понад 500 планшетів і хромбуків передали учням 3 громад Харківської області.

Як повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, напередодні девайси доставили у 3 деокуповані громади Чугуївського району.

Техніку передали представники Департаменту науки і освіти ХОВА спільно з народним депутатом Олексієм Красовим.

112 планшетів і 42 хромбуки отримали учні Печенізької громади, 222 планшети і 124 хромбуки доставили до Старосалтівської громади, а ще 39 планшетів і 23 хромбуки отримали школярі Вовчанської громади.

Загалом за підтримки ЮНІСЕФ та Ірини Верещук школярам Харківської області передбачено близько 6000 необхідних девайсів. З них уже роздали понад 4000, решта девайсів розподіляється і незабаром також буде доставлена дітям.

Агентство Телевидения Новости