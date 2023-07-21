Акули-наркомани біля узбережжя Флориди

Місцеві рибалки стверджували, що бачили «наркотично залежних» акул, які поводилися дуже дивно.

Вчені провели низку експериментів і виявили, що місцеві акули мають ніжні почуття до викинутого в океан вантажу, пише видання «Фокус».

Вчена-екологиня з Університету Флоріди Трейсі Фанара і морський біолог та ютубер Том Гірд провели кілька експериментів для документального фільму каналу Discovery «Тиждень акул«.

Під час експериментів вони прагнули з’ясувати, чи здатні акули біля узбережжя Флориди ковтати кокаїн. Результати виявилися вельми дивовижними.

Під час дослідження команда провела низку тестів, щоб перевірити, чи стануть акули полювати на тюки з кокаїном у реальному житті.

Під час першого експерименту вони кидали у воду пакети, схожі на такі, в яких перевозять кокаїн. Разом із ними у воду також кидали фальшивих лебедів, щоб перевірити, чим зацікавляться акули.

Що ж, висновок очевидний — флоридські акули не проти розважитися. Результати тестів свідчать про те, що акули накидалися на пакети, відкушуючи частини від них.

Акули у Флориді можуть бути піддані впливу кокаїну, лідокаїну, кофеїну, амфетаміну, антидепресантів та інших речовин, які внаслідок контрабанди раз у раз потрапляють у море.

По суті це підтверджує негативний вплив кокаїну на навколишнє середовище, який потенційно також впливає і на виживання різних видів.

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