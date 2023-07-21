Зрадника-правоохоронця з Харківщини засудили до 15 років позбавлення волі

Червонозаводський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна колишнього правоохоронця. Під час тимчасової окупації Куп’янського району області він добровільно почав працювати на загарбників.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як повідомлялося раніше, після російського вторгнення правоохоронець перейшов на бік ворога, та почав їм активно допомагати у складі незаконно створених окупантами правоохоронних підрозділів. За вказівкою росіян чоловік охороняв незаконно затриманих українських громадян, зокрема учасників АТО/ООС. Зафіксовані випадки, коли він бив та знущався з затриманих.

Спочатку зрадник отримав посаду тимчасового начальника групи конвойної служби, а потім став командиром одного з відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську.

Після втечі агресорів чоловік залишився у місті та вирішив переховуватися від українського правосуддя.

У січні 2023 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Зрадник повністю визнав свою провину, розкаявся та співпрацював зі слідством. Зокрема він надав важливу інформацію про керівництво окупаційних підрозділів, інших зрадників та колаборантів.

Як повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також суд позбавив його спеціального звання.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости