Збірна України з артистичного плавання виграла “бронзу” на ЧС-2023

Збірна України з артистичного плавання виборола бронзові медалі на чемпіонаті світу-2023 з водних видів спорту, що проходить у японській Фукуоці.

Українки посіли третє місце у довільній програмі. Виступ українок судді оцінили у 256,2415 бала, пропустивши вперед команди Китаю та Японії, повідомляє «Спортарена».

У складі синьо-жовтих виступали Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Українки завершили виступ у артистичному плаванні. Раніше у фіналі виступів в акробатичній групі синьо-жовті посіли сьоме місце, а у технічній програмі стали 11-ми.

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