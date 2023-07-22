Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 55

Поліцейські розшукали неповнолітнього мешканця міста Барвінкове 

Поліцейські розшукали неповнолітнього мешканця міста Барвінкове 

1 липня мати підлітка звернулася до чергової частини відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області та повідомила, що її 17-річний син пішов гуляти та не повернувся. 

На пошуки зниклого був негайно орієнтований весь особовий склад відділення поліції, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.Упродовж дня працівники сектору ювенальної превенції спільно з оперативними співробітниками райуправління встановили місцеперебування хлопця.

Як з’ясувалося, підліток поїхав до Харкова. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.Неповнолітнього повернули батькам.

Працівники поліції провели з хлопцем та дорослими профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 