Поліцейські розшукали неповнолітнього мешканця міста Барвінкове 

1 липня мати підлітка звернулася до чергової частини відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області та повідомила, що її 17-річний син пішов гуляти та не повернувся.

На пошуки зниклого був негайно орієнтований весь особовий склад відділення поліції, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.Упродовж дня працівники сектору ювенальної превенції спільно з оперативними співробітниками райуправління встановили місцеперебування хлопця.

Як з’ясувалося, підліток поїхав до Харкова. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.Неповнолітнього повернули батькам.

Працівники поліції провели з хлопцем та дорослими профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости