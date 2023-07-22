Словенець Матей Мохоріч виграв 19-й етап «Тур де Франс»

Словенець Матей Мохоріч виграв фотофініш 19-го етапу “Тур де Франс” у п’ятницю після 173-кілометрової дистанції від Муран-ан-Монтань до Поліньї.

Гонщик команди Bahrain Victorious фінішував трохи попереду переможця четвертого етапу Каспера Асгріна та австралійця Бена О’Коннора. Лідер гонки Йонас Вінгегор зберіг жовту майку лідера змагань, повідомляє видання «France24».

Проїжджаючи вузькими сільськими дорогами мальовничого регіону Ен на сході Франції, екіпаж рухався зі швидкістю майже 50 км/год при помірній температурі близько 22°C, що нижче, ніж кілька днів тому.

Мохоріч здобув третю перемогу для команди Бахрейну після того, як Пелло Більбао та Ваут Поелс також здобули перемоги на цьому етапі.

«Я віддав все, тому що не хотів повертатися в автобус ввечері з жалем», – сказав Мохоріч після своєї третьої перемоги на етапі “Тур де Франс”.

Нагадаєм, що фініш фінального етапу відбудеться на Єлисейських полях у Парижі 23 липня.

Агентство Телевидения Новости