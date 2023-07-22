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Освітній процес за бажанням батьків: онлайн чи офлайн

Освітній процес за бажанням батьків: онлайн чи офлайн

Освітній процес буде організований онлайн чи офлайн за бажанням батьків, але обов’язково – у безпечних умовах.

Про це сьогодні, 22 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, пишуть на сайті міськради.

Завдання міської влади – відповісти на запит батьків та організувати безпечний навчальний процес.

«Буде онлайн-навчання. Зараз ми радимося з батьками і, якщо у них буде бажання, організуємо комбінований навчальний процес. Ми створимо умови, щоб діти могли в безпечних місцях навчатися офлайн, у тому числі в метро: це будуть окремі зони з шумоізоляцією, щоб діти могли сконцентруватися.

Водночас ми повинні забезпечити рух поїздів у метро, не завдаючи нікому незручностей. Має бути комфортно і дітям, і вчителям, і пасажирам. Але я ще раз наголошую, що офлайн-заняття діти відвідуватимуть лише за бажанням батьків, і метро – лише один із варіантів, який ми опрацьовуємо», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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