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Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по с. Кучерівка Куп’янського району, пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Поранення зазнала жінка 70 років. Госпіталізації не потребувала.

У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено 2 приватні будинки. У м. Куп’янськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок.

У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії, ЗСУ надійно тримають позиції, просування у ворога немає.

Агентство Телевидения Новости

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