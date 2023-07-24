Вибухи у Криму: безпілотники атакували півострів

Окупаційна влада підтвердила, що один з українських безпілотників влучив у склад БК, через що в районі оголошено часткову евакуацію населення.

У мережі писали про численні звуки вибухів, повідомляє «Кореспондент».

Про деталі ситуації в Криму ідеться у Telegram-каналі Аксьонова.

“Глава” окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив по “атаку дронів” і влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі.

У Джанкойському районі оголошено евакуацію сіл, прилеглих до місця події. Призупинено рух залізниці та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь.

Агентство Телевидения Новости