Удар по Дунайських портах: кількість постраждалих зросла

Цієї ночі майже 4-х годинну атаку дронами «Shahed-136» було спрямовано по портовій інфраструктурі Дунаю.

В результаті обстрілу зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів, повідомляє оперативне командування «Південь».

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Дунайських портів дронами-камікадзе в ніч на 24 липня збільшилась до шести людей.

До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта.

Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі, повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Агентство Телевидения Новости