Зарізав батька з матір’ю: справу обвинуваченого у вбивстві батьків харків’янина направили до суду

29 травня цього року житель Основ’янського району Харкова перебував у квартирі разом зі своїми батьками.

Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер, повідомляє прокуратура Харківської області.

За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости