Поранено дитину та двох жінок: ситуація на Харківщині за добу

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Піщане Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та дві жінки 31 та 48 років.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів в районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка. ЗСУ ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости