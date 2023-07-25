У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців, одного на смерть

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі Києва.

За даними слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані.

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України).

Агентство Телевидения Новости