Харківській міській громаді повернуть нерухомість вартістю майже 1,2 мільйона гривень

Суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про скасування рішень щодо державної реєстрації прав на нежитлові приміщення та витребування їх на користь Харківської міської територіальної громади.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, встановлено, що у лютому 2017 року державним реєстратором за чоловіком зареєстровано право власності на нерухоме майно – нежитлові приміщення площею понад 200 кв. метрів по вул. Чайковська, які належать Харківській міській територіальній громаді. Однак правові підставі для проведення реєстрації права власності були відсутні, а реєстратор своїми діями порушив вимоги ст. ст. 3, 4, 5, 10, 18, 23, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Як наслідок, з комунальної власності територіальної громади міста вибули приміщення вартістю майже 1,2 млн грн.

Вказане порушення законодавства стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до Київського районного суду м. Харкова.

Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости