Ухилянта з Харківщини ловили на кордоні з Молдовою за допомогою безпілотника (відео)

У ході реалізації оперативної інформації прикордонники Подільського загону припинили спробу незаконного переправлення трьох громадян України через державний кордон та затримали організатора незаконної схеми.

Про це повідомили в ДПСУ.

Як з’ясувалося, схему вивозу чоловіків призовного віку за кордон організував місцевий мешканець Великої Михайлівки, що на Одещині. Підбір охочих здійснювався через телеграм-канали та інші соцмережі. Вартість такої послуги для однієї особи складала 4500 тисячі доларів США.

Після прибуття до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів зустрів переправник та власним автомобілем намагався довезти правопорушників до кордону.

Під час затримання чоловіки призовного віку, жителі Харківської, Луганської та Київської областей, вдалися до втечі. Однак прикордонники за допомогою БПЛА швидко відшукали втікачів.

Наразі осіб затримано, направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак правопорушення за ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Агентство Телевидения Новости