«Тепер я знаю, що таке справжнє пекло»: колишній перукар «косить» окупантів під Кремінною

Перукар, який робив зачіски інстаграмним красуням до війни, сьогодні косить окупантів під Кремінною. Юрію лише 23 роки, на початку квітня 2022-го він отримав повістку на вулиці, та наступного дня прийшов до військкомату.

Юрій, нацгвардієць

Позивний Барбара взяв, бо працював перукарем, барбером, це по модному так професія називається. Працював у барбер-шопі за кордоном, у Литві, дуже подобалось. За освітою я візажист-модель’єр, маю допомагати інстаграмним фіфам підбирати зачіски, макіяж, одяг. Але зараз тут ось (показує навколо) красоту наводжу. Зачіски тут однакові, одяг прям «фешн» у нас, а з бородами народ сильно не заморочується.

Юрій – людина суто мирної професії, ніколи не служив, ніякого військового досвіду до призову не мав.

Юрій, нацгвардієць

Коли після місяця учебки ми з батальйоном потрапили під Балаклею, було важко та страшно. Дякую старшим побратимам, які всьому навчили. Тепер вже я вчу інших, що робити та як діяти у бою. Але це були квіточки, порівняно з Серебрянським лісом. Потім нас перекинули туди, і тепер я знаю, що таке справжнє пекло.

Під Кремінною у свої 23 роки Юрій вже командував відділенням: були дуже важкі бої, втрати побратимів. За мужність та високі бойові якості Юрія представлено до високої державної нагороди.

«Ізюм», заступника командира батальйону

1 лютого, на світанку, спостерігач доповів Барбарі, що по фронту переміщується ворожа група чисельністю до відділення. Юрій наказав особовому складу відділення зайняти оборону і готуватися до бою. Тим часом сам Барбара помітив ворожого снайпера, який зайняв бойову позицію і готувався відкрити вогонь. Не гаючи часу, Юрій відкрив вогонь з ГП-25 по ворожому снайперу, але гранати не долітали до його позиції і вибухали при зіткненні з гілками дерев. Враховуючи це, боєць вирішив змінити позицію і знову відкрив вогонь, в результаті чого снайпера було знищено, а з ним і більшість ворожої групи в кількості шість чоловік.

За словами заступника командира батальйону, невдовзі почався масований артилерійський обстріл, який тривав приблизно годину, було поранено двох наших бійців. В цих умовах Юрій показав високий рівень підготовки, надавши кваліфіковану першу медичну допомогу та організував евакуацію поранених. Під час евакуації почався наступ переважаючих сил противника, а Барбара від ворожої гранати, випущеної з ГП-25, отримав поранення обличчя і правого ока.

«Ізюм», заступника командира батальйону

Від евакуації Барбара відмовився і продовжив керувати діями особового складу відділення, не зважаючи на поранення. І тільки після того, як атаку ворога було відбито, Юрій отримав медичну допомогу і погодився на евакуацію. В результаті цього бою було знищено 14 ворожих бійців.

Колишній перукар, а зараз боєць НГУ Барбара, розповідає про свої плани після Перемоги.

Юрій, нацгвардієць

Після завершення бойових дій розглядаю два варіанти. Або підпишу контракт, або відкрию свій барбер-шоп. Для військових побратимів всі послуги будуть зі значними знижками, будемо збиратися вечорами, розмовляти, як у американських барберах. Без фронтових друзів себе вже не уявляю. Бо за рік спільних шанців, ці люди стали вже не друзями, а братами. Так ми і називаємо один одного.

Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ.

Агентство Телевидения Новости