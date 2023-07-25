Рівно 43 роки тому 25 липня 1980 року австралійська група AC/DC випустила альбом «Back in Black»

Гурт «AC / DC» був заснований в Сіднеї (Австралія) у грудні 1973 року братами Ангусом та Малколмом Янг.

Абревіатура «AC / DC» розшифровується і перекладається в електриці як «Змінний струм / Постійний струм».

AC/DC — найуспішніший й найвідоміший рок-гурт з Австралії. В історії гурту було два вокалісти, тому її прийнято ділити на «Еру Бона Скотта» (1974–1980) і «Еру Браяна Джонсона» (з 1980 по сьогодні).

Смерть вокаліста Бона Скотта в 1980 році застала гурт під час роботи над цим альбомом і змусила повністю його переробити.

«Back in Black» став першим альбомом, записаним із новим вокалістом Брайаном Джонсоном, який прийшов замість Бона Скотта.

Обкладинка альбому була зроблена майже повністю чорною, на згадку про Скотта, який пішов.

На сьогодні «Back in Black» третій у світі за кількістю проданих примірників.

Агентство Телевидения Новости