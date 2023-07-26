Вночі окупанти завдали удару по місту Первомайський на Харківщині безпілотниками

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Лозівського та Ізюмського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Гранів, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Западне та інші.

Минулої ночі ворог завдав удару по місту Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих.

У Куп’янську обстрілами з РСЗВ пошкоджені 2 приватні житлові будинки. У селі Подоли Куп’янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії. ЗСУ дають відсіч окупантам та завдають ворогу втрат.

Агентство Телевидения Новости