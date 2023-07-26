У Куп’янському районі через обстріли сталася лісова пожежа

Протягом доби з 25 по 26 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога;

2 – на перевірку після обстрілів;

11 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили два виїзди на ліквідацію пожеж, пов’язаних з ворожими обстрілами. У Куп’янському районі поблизу села Подоли горіла хвойна підстилка та у місті Первомайський Лозівського району горіла покрівля складської будівлі. Усі пожежі підрозділами ДСНС були оперативно ліквідовані.

25 липня рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження приватного сектору села Кругляківка, який вкотре був обстріляний ворожими військами цього дня та напередодні. Виявлені пошкодження житлового будинку.

Цього ж дня на обстеження приватного сектору смт. Козача Лопань виїжджали рятувальники місцевого підрозділу ДСНС. Були виявлені пошкодження двох приватних домоволодінь.

Агентство Телевидения Новости