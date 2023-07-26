Порибалив на 75 тисяч гривень: браконьєру з Ізюмщини повідомили про підозру

12 квітня 59-річний чоловік на Оскільському водосховищі в Ізюмському району здійснював незаконний вилов риби забороненими знаряддями.

Порушника виявили співробітники Ізюмського районного управління поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля, повідомляє ГУНП Харківської області.

Поліцейські вилучили рибальські сітки та різні види риб загальною вагою близько 22 кг. Сума збитків становить майже 75 тисяч гривень.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звірним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости